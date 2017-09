Microsoft Surface Phone 2017, news: l’uscita potrebbe essere posticipata?

Continuano a trapelare indiscrezioni sull’uscita e sulle caratteristiche del Microsoft Surface Phone 2017, l’ipotetico smartphone rivoluzionario del colosso di Redmond che avrà al suo interno Windows 10. O, almeno, così dovrebbe essere: gli ultimi rumors, infatti, parlano di una versione che potremmo definire “semplificata” del sistema operativo di Microsoft. Ma non solo: dalle ultime indiscrezioni emergono anche novità riguardo l’uscita…

Per chi ancora non lo conoscesse, il Microsoft Surface Phone non è alto che un ipotetico smartphone che dovrebbe essere lanciato dal colosso di Redmond da qui a qualche tempo. In particolare, il dispositivo dovrebbe essere così inusuale da essere in grado di rivoluzionare l’intero mercato del mobile: la caratteristica più particolare sarà probabilmente il suo essere “pieghevole”, capace quindi di trasformarsi da telefono a tablet sino a netbook in pochi e semplici passi. Pochi mesi fa, infatti, in rete sono trapelate le immagini di un brevetto depositato da Microsoft che ritraeva proprio un innovativo sistema a cerniere. Ma non è tutto: il dispositivo dovrebbe avere al suo interno il sistema operativo Windows 10 o, meglio, una versione modificata di quest’ultimo in grado di adattarsi alla “modalità” in uso.

E’ proprio su quest’ultima caratteristica, però, che dalla rete sono trapelate le prime novità. Sappiamo infatti che la piattaforma presente all’interno dei Microsoft Surface Phone si chiamerà probabilmente CShell e – come anticipato – sarà in grado di adattare le sue funzioni e dimensioni alla tipologia di dispositivo utilizzata. Il sistema operativo potrebbe invece non chiamarsi Windows 10 bensì Andromeda OS, un’evoluzione dedicata ai dispositivi mobili. Per quanto riguarda l’uscita, invece, è oramai da escludere che possa essere nel 2017: le date più probabili, infatti, partono dalla seconda metà del 2018.