Microsoft Surface Phone 2017 news: il device con Windows 10 potrebbe non essere uno smartphone

Nonostante passino i mesi, Microsoft Surface Phone 2017 continua ad essere uno dei device più chiacchierati di sempre. Sebbene da Microsoft non sia arrivata alcuna conferma ufficiale, per gli analisti è chiaro che – entro la fine dell’anno – il colosso di Redmond lancerà quello che si ipotizza essere uno dei device più rivoluzionari di sempre.

Ma quali sono le caratteristiche che rendono Microsoft Surface Phone 2017 tanto chiacchierato? La vera novità – emersa dopo la scoperta di alcuni brevetti depositati da Microsoft – sembra essere la possibilità di “piegare” il dispositivo così da trasformarlo comodamente da smartphone a netbook o PC. Ma se in realtà fosse qualcosa di mai visto? Alcuni siti specializzati americani ipotizzano infatti che Microsoft Surface Phone non sarà un telefono bensì un dispositivo ibrido più simile ad un “mini-PC”. In questo caso – grazie anche alla presenza di Windows 10 – il device sarebbe in grado di espletare tutte le funzioni di uno smartphone ma di avere la potenza di un PC: allo stesso modo, però, rappresenterebbe la soluzione ideale per gli spostamenti.

Dal momento che dal colosso di Redmond non arriva ancora nessuna conferma, è attualmente impossibile determinare con certezza quale possa essere la scheda tecnica del dispositivo. L’ipotesi è che possa essere dotato di display da 5,7 pollici estendibile e, appunto, pieghevole. Al suo interno vi sarà probabilmente Windows 10 Creators Update oppure, addirittura, Windows 10 Cloud. E l’uscita? Nonostante le ipotesi parlino di ottobre, maggiori informazioni potrebbero arrivare il 2 maggio quando Microsoft terrà un grande evento di presentazione di alcuni prodotti.

Credit: Microsoft Surface Phone 2017 concept by Behance.net