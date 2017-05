Microsoft Surface Phone 2017 ma non solo: svelato il Surface Laptop

In attesa dell’evento di oggi, 2 maggio, quando Microsoft svelerà al pubblico le prime novità dell’anno, il leaker Evan Blass ha fatto trapelare il rete le immagini del Surface Laptop. Niente Microsoft Surface Phone 2017 almeno per ora: tra le novità del colosso di Redmond “solo” un diretto concorrente del Chromebook.

E’ stato ancora Evan Blass dal suo profilo Twitter @evleaks a far trapelare in anteprima le immagini del device che verrà presentato da qui a breve. Cresce quindi sempre di più l’attesa per l’evento Microsoft – previsto per le 15.30 del 2 maggio, ore locali – durante il quale il colosso di Redmond svelerà uno o più nuovi prodotti della gamma Surface. Abbandonata l’ipotesi che possa arrivare sul mercato il tanto chiacchierato Microsoft Surface Phone 2017 – dispositivo pieghevole con Windows 10 – è chiaro che l’attesa è tutta per Microsoft Surface Laptop, svelato in anteprima dalla rete.

Sebbene Evan Blass non ci abbia fornito notizie inerenti la scheda tecnica – che scopriremo comunque da qui a qualche ora – è già possibile ammirare un portatile leggero, colorato e dalle linee minimal. Tra le caratteristiche è possibile notare una presa USB, una HDMI ed il classico jack audio. Il Microsoft Surface Laptop – almeno stando alle immagini trapelate in rete – potrebbe quindi rappresentare un dispositivo di fascia media, magari il primo equipaggiato con Windows 10 Cloud.