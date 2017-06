Microsoft Surface Phone 2017, le ultime news: lo smartphone con Windows 10 è in fase di test?

Torniamo quest’oggi a parlare di Microsoft Surface Phone 2017, il presunto smartphone che dovrebbe rivoluzionare completamente il mercato dei dispositivi mobili. Il colosso di Redmond, infatti, sarebbe al lavoro ad un device pieghevole, capace di adattare le proprie dimensioni alle necessità degli utenti.

Nel corso degli ultimi mesi del 2016, Microsoft Surface Phone 2017 è diventato un vero e proprio mito. Il telefono – del quale non è stata ancora confermata né l’esistenza né la produzione – è sicuramente uno dei più chiacchierati della rete in quanto rappresenterebbe un vero e proprio punto di svolta. Ad incrementare i rumors sono poi stati alcuni brevetti depositati da Microsoft, dai quali emerge in modo inequivocabile il loro essere al lavoro ad un dispositivo pieghevole. Ma è davvero il tanto chiacchierato Surface Phone?

Attualmente non ci è dato saperlo ma, nelle ultime ore, alcune fonti vicine a Microsoft hanno rivelato che l’azienda sarebbe in fase di testing di un nuovo ed innovativo dispositivo hardware. La notizia è stata accompagnata da quella della presenza di un distaccamento di Windows Mobile, impegnato proprio nello sviluppo di questo nuovo terminale. Per chi ancora non ne avesse sentito parlare, ricordiamo che Microsoft Surface Phone 2017 dovrebbe essere uno smartphone capace di trasformarsi in tablet o netbook, anche mediante l’utilizzo di una tastiera soft-touch.