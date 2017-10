Microsoft Surface Phone 2017? Forse un dispositivo pieghevole con inchiostro digitale: tutte le ultime news

Nel corso dei mesi passati si è parlato spesso del Microsoft Surface Phone 2017, un ipotetico smartphone pieghevole che sarebbe dovuto essere lanciato dal colosso di Redmond tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2018. A pochi mesi dalla fine dell’anno, però, sembra oramai necessario abbandonare le speranze di un’imminente uscita. Ma non solo: stando alle ultime indiscrezioni, sembra che Microsoft sia invece al lavoro ad un dispositivo pieghevole dotato di Digital Ink.

Per molto tempo si è parlato della possibile uscita di un dispositivo pieghevole realizzato dal colosso di Redmond, l’oramai celebre Microsoft Surface Phone 2017. Alla luce delle ultime indiscrezioni, sembra però necessario ricredersi: ma quale sarà allora il device così tanto innovativo da permette a Microsoft di rientrare a gran voce nel mercato dei dispositivi mobili? Stando a quanto affermato da Microsoft Central si tratterebbe sempre di un dispositivo pieghevole che si discosta però da quelle che sarebbero dovute essere le caratteristiche del Microsoft Surface Phone.

In particolare, nel 2018 potrebbe uscire una sorta di “notebook da tasca” dotato di Digital Ink e da utilizzare con il pennino: il device sarà comunque pieghevole e capace di fare le veci di uno smartphone se piegato. Parti fondamentali di questo dispositivo saranno la CShell e Windows CoreOS, rispettivamente la shell grafica in grado di adattarsi al formato scelto e il nuovo sistema operativo pensato per i device mobili.