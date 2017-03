Microsoft Surface Dial: nuovo video-approfondimento dal colosso di Redmond

Microsoft Mechanics, canale YouTube dedicati agli approfondimenti di sui dispositivi e software del colosso di Redmond, ha presentato nel suo ultimo video Microsoft Surface Dial. Si tratta di un controller innovativo pensato per i cosiddetti Creators nonché come complemento del Surface Studio.

In attesa di Microsoft Surface Phone, dal colosso di Redmond arrivano nuovi approfondimenti sui suoi prodotti “Surface”: in particolare, il canale YouTube di approfondimento Microsoft Mechanics ha fatto luce su Microsoft Surface Dial, un controller innovativo ideale per i Creators e da utilizzare con il Surface Studio. Non a caso, infatti, il colosso di Redmond presentò il device proprio insieme al Surface Studio: il controller può essere utilizzato però anche con il Surface Book o il Surface Pro nonché abbinato alla Surface Pen.

Il Microsoft Surface Dial, come anticipato, è pensato per i creativi: può essere infatti utilizzato “on screen” sul Surface Studio e, grazie al feedback tattile, aiuterà grafici (e non solo) durante il lavoro alle proprie creazioni. Nel video – che vi lasciamo qui sotto – non solo le precisazioni tecniche: l’esperto spiega infatti che il Surface Dial è solo il primo di quelle periferiche definite “puck”.