Michelle Obama: discorso di addio da first lady, scoppia a piangere

Più di Barack Obama, più di Donald Trump, più di Melania…Michelle Obama è stata la più amata dalla gente. Democratica ma grintosa, combattiva ma sempre politicamente corretta, Michelle è stata una delle frist lady di maggior successo della storia. Dopo le ultime elezioni sono state tantissimi gli americani che hanno chiesto a Michelle di candidarsi come Presidente degli Stati Uniti.

In questo scenario, l’ultimo discorso pubblico della donna non poteva non suscitare una eco mondiale e forte commozione. “Essere la vostra first lady è stato il più grande onore della mia vita“, così Michelle – con la voce rotta dalla commozione – ha preso commiato dal suo mandato, ricordando alle giovane leve la responsabilità di tenere alti i valori dell’America.

“Se i vostri genitori sono immigrati, sappiate che siete parte di un’orgogliosa tradizione. Perché è proprio il mix fra culture, fede e colori della pelle, che ha “reso l’America la più grande nazione sulla Terra. Se le vostre famiglie non hanno molti soldi voglio che ricordiate che anche io e mio marito abbiamo iniziato con pochissimo (…) Con una buona formazione, qualsiasi cosa è possibile, anche diventare Presidente“. Adesso il testimone passa a Melania Trump, e di certo non sarà un’eredità facile.