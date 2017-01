Michelle Hunziker: tra amore, rapporti con la famiglia Trussardi e tv

Michelle Hunziker sta vivendo un momento di grande felicità: la vita sentimentale a fianco del marito Tomaso, la splendida famiglia che hanno creato e i tanti impegni lavorativi, sono il suo coronamento. La bella showgirl

era vicina al marito Tomaso e alla cognata Gaia Trussardi durante la presentazione della collezione uomo invernale dello storico marchio.

Essendosi ispirati al mondo dei tarocchi è stato inevitabile chiedere alla bella svizzera cosa dicessero le carte del suo futuro: “Ahh che domandona! Bisogna chiedere ai tarocchi. No, io non sono da tarocchi, ma trovo che sia una bellissima idea. Nel nostro futuro c’è sicuramente la famiglia, l’amore e tanta gioia. Abbiamo i bebè, i cani e stiamo vivendo un momento molto molto bello e poi c’è il grande successo di Trussardi. E’ una famiglia che stimo e ammiro moltissimo già prima di conoscerli, sono sicuramente ‘inspiring’, cioè mi ispirano moltissimo ed è bello vederli lavorare“.

Nonostante il ruolo da testimonial per il brand del marito il suo primo amore resta la tv: “Adesso riparto subito con Striscia la notizia, con Mediaset abbiamo dei bellissimi progetti, ma con la tv non si dice mai nulla prima che si realizzino, poi vado in Germania. A febbraio e marzo farò avanti e indietro con la televisione tedesca“.