Michelle Hunziker racconta il suo lato fragile, quando era caduta nelle mani di una setta

Uno dei motivi per cui Michelle Hunziker piace tanto al pubblico, femminile e maschile, è la sua trasparenza. La donna, infatti, non ha mai cercato di nascondere anche i momenti meno idilliaci della sua vita mostrando però, con forza e volontà, come sia riuscita a tenere la rotta nonostante le buche incontrate nel suo viaggio. In un’intervista al Corriere della Sera la svizzera parla delle difficoltà di essere una madre famosa e giovanissima e della setta di cui era caduta vittima.

“Sapevo che Aurora aveva bisogno della mia imperfezione per combattere quando a scuola le dicevano, scusi la volgarità, ah tua madre me la farei, con la sua bravura, ha zittito tutti“. Sugli uomini Michelle dice: “Li ho amati e scelti come padri dei miei figli. Tra un matrimonio e l’altro c’è stata una fase di nebbia con la setta della maga Berghella. Ero piombata in uno stato di dipendenza identico all’alcolismo. Era un salto mortale analogo a quello di papà. Lui era mancato da poco, il matrimonio con Eros Ramazzotti era fallito. Ero una preda facile. Però tutto serve. Perciò: grazie Berghella…”

Infine la felicità e l’amore con Tomaso Trussardi: “Del fatto che siamo ancora qui, dell’amore che salva. I putti con le trombe d’oro sono arrivati tardi nel nostro cielo. Ero una single molto indurita, adoravo i miei territori conquistati a fatica. Esistevamo io e mia figlia, punto. Lui mi ha dato la scossa…“