Michelle Hunziker new hair: capelli castani e corti, il risultato è esilarante! (FOTO)

Michelle Hunziker new hair: la showgirl cambia look di capelli su richiesta delle figlie. Il risultato è sorprendente! Per lei il tempo non passa, e nemmeno per la sua lunghissima e folta chioma bionda. La Hunzicker è ‘la bionda’ per antonomasia ma in questi giorni si è divertita a giocare un po’ con la sua acconciatura. Autoironica com’è, la bella Michelle si è mostrata ai follower sui social con i capelli castani e cortissimi.

Un’inedita chioma corta e scura che le dona tantissimo e che ha scelto di sfoggiare per un motivo particolare: la svolta drastica al suo look sarebbe legata ad una particolare richiesta fatta alla conduttrice svizzera dalle figlie piccole, Sole e Celeste. Un gioco – la showgirl indossa infatti una parrucca – che ce la mostra sorridente, con rossetto rosso fuoco ed i capelli molto corti. A spiegarlo è stata lei stessa in una Instagram Stories, dove si è mostrata in versione bruna e con fare scherzoso ha detto: “Allora le bambine mi hanno chiesto di mettermi la parrucca così possiamo andare in giro a giocare senza che nessuno mi riconosca”.

La loro mamma è decisamente troppo famosa e bella per passare inosservata, così le due meravigliose bimbe avute dal marito, Tomaso Trussardi, hanno escogitato uno stratagemma per evitare che per strada la bella Michelle venga fermata dai fan. “Secondo voi mi riconoscono così?”, chiede mamma Michelle alle figlie; loro felici rispondono in coro “Noooo!”. Gli ammiratori della simpatica soubrette non devono dunque temere per la meravigliosa chioma bionda della loro beniamina: è ancora integra e camuffata sotto la parrucca! Chissà se la Hunziker, sotto occhialoni enormi da diva e con i capelli corti sarà riuscita a portare a termine la sua “missione” di passare inosservata per strada. Noi dubitiamo …