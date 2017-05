Michelle Hunziker: “Ho promesso alle mie figlie di tornare a casa la sera, se serve noleggio un aereo privato e lo faccio”

Si confida su Grazia la bellissima Michelle Hunziker, considerata la mamma perfetta nell’immaginario italico. Di successo, amorevole, brillante e legata alla famiglia, alla celebre rivista la donna spiega i retroscena della sua famiglia da sogno e la dipendenza che crea il suo amore.

“Creo dipendenza. Tomaso sostiene che quando non ci sono io le bambine frignano, i cani non mangiano, tutti vogliono la mamma. Sicuramente crea qualche problema, tipo quello che non riesco mai a trovare la tata giusta. Vorrei che fosse una specie di Mary Poppins: intelligente, stimolante, sportiva, capace di cantare, di far ridere, di far felici le bambine. Ma anche molto pulita, se possibile bellina, allegra, discreta, molto ordinata… Dice che mi sto allargando? Magari la persona giusta ci sta leggendo e arriverà“. Per Michelle la priorità è non perdersi nulla dei propri figli.

La showgirl svela la promessa fatta alle sue bimbe di tornare a casa ogni notte, nonostante gli impegni: “Sempre. Da quando è nata Aurora ho scelto solo contratti che mi consentissero di non mollarla mai. E così faccio con le piccole. Io lavoro moltissimo in Germania e mi capita di alzarmi alle 4 del mattino per prendere un aereo. Vado, lavoro e acchiappo un volo serale per tornare. Se non riesco, perché è tardi, mi faccio il regalo di noleggiare un aereo privato. Un lusso vero. Perché io devo tornare a casa. Anche solo per due ore, ma devo. Sono io che ho bisogno di loro. È a casa che mi ricarico davvero.” Davvero una mamma super.