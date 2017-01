Michelle Hunziker compie 40 anni: il regalo speciale di Giulia Bongiorno

La bellissima Michelle Hunziker compie 40 anni, ed è in splendida forma. Gli occhi sono tutti sul regalo che Tomaso Trussardi farà alla showgirl svizzera, dopo averla abituata già a doni extra lusso. In anticipo anche sul marito della Hunziker arriva la regina delle aule di giustizia: l’avvocatessa Giulia Bongiorno.

Amica e socia di Michelle con la quale ha fondato “Doppia Difesa“, Onlus impegnata da anni nella lotta alla violenza sulle donne, la notissima penalista ha inviato un bellissimo mazzo di fiori alla bionda conduttrice di Striscia. La Hunziker ha condiviso sui social lo scatto commentando: “Iuhuhuhuuu! Sono già arrivati i primi fiori in anticipo per il mio compleanno del 24! Adoro i Fioriiiiii! A regalarmeli una grande amica, grande Donna, la mia socia con la quale stiamo lottando da tanti anni contro violenza e discriminazione e per sempre lo faremo insieme! Grazie Giulia Bongiorno #doppiadifesa #amiche #4ever“.

La Bongiorno ha la fama di essere un avvocato che non perde mai, fama suffragata dalle tante vittorie accumulate negli anni nelle aule di Tribunale. Una donna del genere non poteva che arrivare per prima, anche con gli auguri di compleanno.