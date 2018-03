Michelin Chef Donna 2018: il premio a Fabrizia Meroi

Nella giornata di ieri, nell’ambito dell’Atelier des Grandes Dames, tributo alle donne dell’alta ristorazione voluto da Veuve Clicquot, Michelin ha assegnato il premio Chef Donna 2018 a Fabrizia Meroi del Ristorante Laitem a Sappada (UD), una stella Michelin dal 2002.

Fabrizia ha due grandi amori, strettamente legati: la famiglia e la cucina. La cucina, imparata dalla mamma e dalla nonna materna, è sempre stata per lei la quotidianità. Dal papà ha ereditato il senso del dovere, “quello che ti dice di restare in cucina anche 12 o 15 ore”. Fabrizia si definisce “cuoca autodidatta”. I suoi anni di formazione in Friuli, Veneto e Carinzia hanno costruito la sua sapienza gastronomica. Sono quindi proprio i sapori di queste terre e i prodotti di ogni loro stagione a caratterizzare i suoi menu, abbinati ai vini scelti con passione dal marito Roberto nella sua cantina.

Nella cucina della casa settecentesca, Fabrizia Meroi lavora con semplicità e precisione, regalando una suggestiva esperienza di gastronomia locale dal tocco femminile deciso sia nei sapori sia nei gentili accostamenti. Un’esperienza che ha conquistato gli ispettori come chiunque si sieda a un tavolo delle due romantiche stube del Laite.

Questo prestigioso premio si inserisce tra quelli assegnati da Michelin in occasione della presentazione della 63esima edizione della Guida Michelin Italia, avvenuta lo scorso novembre, quale riconoscimento di storie di italiani che contribuiscono all’eccellenza del patrimonio culturale del Bel Paese.

In copertina: Fabrizia Meroi – Credits: Andrea Moretti – Courtesy of Michelin press Office