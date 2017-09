Michele De Falco Jovane è il “modello” più bello di Italia (FOTO)

Il più bello d’Italia, dopo decine di selezioni in tutta Italia, è stato eletto a Rimini, all’Altromondo Studios e si chiama Michele De Falco Jovane, ed è incoronato al titolo di Mister Universe TMM 2017. Ventidue anni, dalla Campania, ha ricevuto la fascia da Marco Fogliani, Mister Universe 2017 con la presenza di Alina Droz, la patron conduttrice televisiva del programma Influencer Girls in onda sul canale Nuvolari da novembre. Altre due importanti fasce sono andate rispettivamente a Jacopo Mambelli (Cinema) e Alessandro Sanino (Moda).

In poche giornate, i social network hanno generato quasi cinquecentomila contatti e le presenze sul territorio sono arrivate a quasi mille, apportando a Riccione indotto economico per le strutture ricettive e le attività in bassa stagione. Un evento che per l’amministrazione comunale è stato a costo pari a zero totale, dal momento che il patron del contest Alina Droz, ha “concesso il segmento hospitality alla città di Riccione, l’esclusiva della finale nazionale televisiva senza pretendere alcun compenso”.

I concorrenti finalisti di Mister Universe TMM 2017

1 FEDERICO VARTUCA LIGURIA 17

2 ALESSANDRO DICHIRICO PIEMONTE 20

3 JACOPO MAMBELLI ER 25

4 MICHELE DI FALCO CAMPANIA 22

5 NICHOLAS REPETTO PIEMONTE 29

6 PIETRO TOLASSI LOMBARDIA 20

7 GIANLUCA PISTIS SARDEGNA 23

8 ALESSIO SANNA SARDEGNA 19

9 SIMONE PLANO SARDEGNA 19

10 SERGHIY GIUSEPPE FIO PUGLIA 24

11 CRISTIAN DIGIOIA PUGLIA 21

12 GIANPIO BENITO CAPOZZI PUGLIA 20

13 ALESSANDRO SANNINO CAMPANIA 22

14 FRANCESCO PIO BOCCIA CAMPANIA 16