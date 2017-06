“Michelangelo. Amore e Morte”: al cinema il docu-film di David Bickerstaff

La grande arte torna al cinema. In esclusiva per pochi giorni, infatti, nelle sale cinematografiche italiane sarà possibile godere della proiezione di “Michelangelo. Amore e Morte”, docu-film di David Bickerstaff che accompagna gli spettatori in un viaggio tra la vita e le opere del grande autore italiano.

Tra i maggiori rappresentanti del Rinascimento italiano, Michelangelo Buonarroti viene celebrato con il docu-film “Michelangelo. Amore e Morte”, al cinema in esclusiva il 19,20 e 21 giugno 2017. Le immagini in alta definizione trasporteranno il pubblico tra alcune delle più celebri opere di Michelangelo Buonarroti: tra queste il David, la Pietà, Mosè, la Cappella Medicea, la volta della Sistina e il Giudizio Universale ma anche la Pietà Rondanini.

Come si legge in una nota ufficiale di Nexo Digital, “Diretto da David Bickerstaff e prodotto da Phil Grabsky il docu film si snoda attorno a una delle figure più carismatiche ed enigmatiche del Rinascimento, esplorandone i rapporti con i contemporanei e l’eredità artistica che ha lasciato dietro di sé”. “Michelangelo. Amore e Morte” si snoda dalle opere più antiche – tra le quali i rilievi marmorei della Madonna della Scala e della Centauromachia – sino ai grandi capolavori pittorici quali il Tondo Doni, la Deposizione di Cristo nel sepolcro o la volta della Cappella Sistina. Per info ed elenco completo delle sale, vi lasciamo alla pagina ufficiale dedicata al docu-film.