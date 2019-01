Michael Kors offerte di lavoro: le posizioni aperte in Italia

Michale Kors, famoso brand di lusso, è pronto ad assumere personale in tutt’Italia. Il noto brand è alla ricerca di oltre trenta figure professionali da inserire nelle sedi del Belpaese e di un centinaio da aggiungere nelle filiali sparse nel vecchio continente. Diverse le tipologie di contratto previsto da quelli part-time a quelli a tempo pieno, dal tempo determinato a quello indeterminato, senza contare le possibilità di stage volti a formare chi sta muovendo i primi passi nel mondo del lavoro.

Michael Kors, noto marchio di lusso attivo nel settore moda, nasce nel 1981, dall’omonimo desiger americano Michael Kors, stilista pluripremiato e osannato in tutto il mondo. Abbigliamento ma non solo, il brand è forte sul mercato anche per quanto concerne accessori, profumi, calzature e gioielli. Michael Kors fa parte della Michael Kors Holdings Limited, società quotata al NYSE, presente in oltre 100 Paesi del mondo. Vanta una rete di numerosi punti vendita negli Stati Uniti, ma pure in Europa e in Asia. Nel 2003 il brand americano ha aperto i primi due negozi a New York. Nel 2008 la società ha acquisito la celebre casa di moda Gianni Versace.

Michael Kors: le posizioni aperte

Ecco le figure professionali ricercate al momento in Italia:

Sales Associate 24 Hrs (4 days / 6 hours) – Chinese Speaker, Serravalle

PartTime 24h – Noventa

Sales Supervisor Full Time, Torino

Addetta/o Vendita – Appartenente Alle Liste di Categoria Protetta (l. n. 68/1999),

Sale Associate, Bergamo Orio Al Serio

PR Intern, Milano, ufficio di Corso Venezia

Temporary Seasonal Sales Associate (Part Time), Torino Outlet Village, Torino

Temporary Seasonal Sales Associate (Part Time), Bergamo Orio Al Serio

Temporary Seasonal Sales Associate (Part Time), Torino

Sales Associate Part Time – iscritto/a alle liste di Categoria Protetta (L. n.68 del 1999),

Temporary Sales Associate Part Time – Torino

Sales Supervisor, Napoli

Temporary Seasonal Sales Associate (Part Time), Milano, Vittorio Emanuele

Temporary Seasonal Sales Associate (Part Time), Bologna

Temporary Seasonal Sales Associate (Part Time), Castel Romano, Roma

Temporary Seasonal Sales Associate (Part Time), Genova

Temporary Seasonal Sales Associate (Part Time), Palermo

Temporary Seasonal Sales Associate (Part Time), Rome, Cola Di Rienzo

Temporary Seasonal Sales Associate (Part Time), Roma, Porta di Roma

Sales Associate Chinese Speaker, Leccio, Firenze

Temporary Sales Associate Part Time – Torino

Temporary Seasonal Sales Associate (Part Time), Leccio, Firenze

Sales Associate-Collection Specialist, Milano, Spiga Store

Part Time Sales Associate, Verona

Temporary Summer Sales Associate (Part Time), Firenze

Temporary Summer Sales Associate (Part Time), Torino

SSV – Florence Leccio The Mall, Firenze

Stock associate part time, Bari

Store Manager – Maternity Cover, Roma, via dei Condotti

Come dicevamo Michael Kors non è alla ricerca di personale solo in Italia, ma anche nel resto d’Europa, nello specifico in Spagna, Germania, Francia e Regno Unito. Chi volesse avere maggiori informazioni su ciascuna figura professionale richiesta non deve fare altro che recarsi sul sito ufficiale Michael Kors alla sezione “Carriere”. Qui è possibile candidarsi compilando l’apposito form.