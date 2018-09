Michael Kors lavora con noi: offerte di lavoro 2018 nel mondo della moda di lusso

Michael Kors, diventato noto negli ultimi giorni per aver acquisito il gruppo Versace. Nel quadro dell’operazione, il fondo Blackstone, che attualmente detiene una quota del 20% della maison italiana, dovrebbe uscire dalla società. Kors, che un anno fa ha rilevato Jimmy Choo per 1,2 miliardi di dollari, sarebbe dunque pronto a fare il bis con la griffe fondata alla fine degli anni Settanta da Gianni Versace. Michael Kors, il designer americano un anno fa aveva comprato per quasi 900 milioni di sterline (circa 1 miliardo di euro ai cambi dell’epoca) il produttore di scarpe Jimmy Choo.

Nel 1981, Kors lancia la sua prima linea di abbigliamento femminile con il marchio Michael Kors, ispirata ad un abbigliamento sportivo d’alta moda. Nel 1997 disegna la sua prima linea di Prêt-à-porter maschile e, contemporaneamente, inizia a lavorare per la casa di moda francese Céline, di cui, nel 1999, diventa anche il direttore artistico. Dopo aver rivoluzionato la casa di moda, Kors lascia Céline nel 2003, per dedicarsi al proprio marchio. Nel 2000 lancia sul mercato il suo primo profumo, distribuito da Givenchy. Nello stesso anno vengono aperti due nuovi punti vendita Michael Kors a New York (sulla Madison Avenue). Due anni dopo aprono altre boutique a SoHo e a Tokyo. Il 24 settembre 2018 Michael Kors, acquisisce per 2 miliardi di dollari la casa di moda italiana Versace, anche se Donatella Versace e sua figlia Allegra Versace Beck resteranno azionisti di minoranza. Fra le celebrità ad aver vestito abiti di Michael Kors si possono citare fra le altre Jennifer Lopez, Heidi Klum, Catherine Zeta-Jones e Joan Allen. Inoltre Kors ha disegnato molti abiti per il cinema fra cui quelli di Gwyneth Paltrow per il film Possession – Una storia romantica, quelli di Cate Blanchett per Bandits e quelli di Uma Thurman per La mia super ex ragazza.

Michael Kors lavora con noi: le posizioni aperte

Periodicamente, il Gruppo seleziona personale per assunzioni nei negozi Michael Kors presenti in Italia. La ricerca è rivolta, generalmente, a candidati a diversi livelli di carriera, da inserire a tempo indeterminato e determinato. E a giovani anche senza esperienza, da assumere in stage. Ai candidati si richiede, per lo più, una buona conoscenza della lingua inglese, dato il contesto internazionale in cui si troveranno ad operare. Al momento, ad esempio, sono aperte diverse selezioni per diplomati e laureati. Si ricerca personale per assunzioni in Lazio, Toscana, Piemonte, Lombardia, Veneto, Sicilia, Liguria, Puglia, Emilia Romagna e Campania.

In vista del periodo natalizio, Michael Kors seleziona le seguenti figure:

SALES ASSOCIATE / ADDETTI ALLE VENDITE TEMPORANEI (part time)

Sedi di lavoro: Barberino di Mugello e Leccio (Firenze), Bari, Orio al Serio (Bergamo), Bologna, Roma, Castel Romano (Roma), Fidenza (Parma), Firenze, Genova, Caserta, Milano, Napoli, Noventa di Piave (Venezia), Palermo, Serravalle Scrivia (Alessandria), Agira (Enna), Torino, Verona

I candidati ideali hanno esperienza pregressa e una reale passione per il lusso e la moda. Sono abituati a lavorare in punti vendita di grandi volumi, con notevole affluenza di clienti. Possiedono ottime capacità di comunicazione e hanno spiccata attitudine al lavoro in team. Sono orientati ai risultati e agli obiettivi, e sanno relazionarsi al meglio con la clientela.

Il Gruppo è alla ricerca anche dei seguenti profili: