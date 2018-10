Michael Bublé si ritira, la brutta notizia per i fan è arrivata poche re fa. “Non sentirete più parlare di me”, ha fatto sapere il cantante canadese, che ha reso pubblico via social il suo sfogo: “Dopo la malattia di mio figlio è cambiata la mia percezione della vita”. La sua carriera è giunta alla fine: l’ultima intervista, il disco e poi si spegneranno i riflettori. Michael Bublè ha rivelato alla rivista Weekend del Daily Mail che presto si ritirerà ufficialmente dal mondo della musica. Il cantante ha spiegato che la sua vita è cambiata da quando ha scoperto la malattia del figlio Noah, 5 anni, che fortunatamente ha sconfitto la sua battagli contro il cancro. Il bambino è guarito, ma la percezione della vita per l’artista 43enne non è più la stessa.

Quando Bublé ha scoperto la malattia del figlio, ha rivelato di aver pensato di morire. Lui e la moglie, la modella Luisana Lopilato, hanno affrontato quel difficile periodo. Sono diventati genitori anche di Elias, 2 anni, e Vida, nata appena due mesi fa. Michael ha fatto di tutto per rendere meno pesante le terapie per il primogenito, ma i problemi affrontati sono stati tanti: “Questa è la mia ultima intervista, poi andrò in pensione…”.