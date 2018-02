MICAM 2018 Milano: le anticipazioni della collezione “Tecnology” di Giorgia Milani

Al MICAM 2018 Milano presente anche Giorgia Milani. Technology è la filosofia di Giorgia Milani per la sua collezione di accessori Autunno-Inverno 2018-2019 presentata ora al Mipel di Milano. Il brand traccia così – per la stagione – un focus che tiene fede al plus dell’azienda – ovvero la sempre eccellente lavorazione artigianale – ma rivolto al futuro.

Ecco allora materiali metallizzati, stampe geometriche, pelli intrecciate e colori “caldi” tradotti sui montoni colorati e materiali naturali. Must of the Season la celebre Pam, borsa iconica del marchio, rivisitata nella versione in pelle stampa pitone multicolor naplak blu cobalto con profilo in rilievo per una donna cosmopolita e che coglie i trend contemporanei. L’intera collezione sarà visibile alla Fiera Milano Rho nel Padiglione 5 all’interno dello stand K04-K06.

