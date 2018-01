MICAM 2018 Milano: date e info dell’85esima edizione

Manca pochissimo al MICAM 2018, nuova edizione della manifestazione internazionale della calzatura che andrà in scena negli spazi di Rho Fiera Milano. Dopo la Lussuria e la Seduzione il viaggio allegorico delle calzature prosegue nel mondo dei penitenti e, risalendo lungo le sue cornici, s’imbatte in quella dei

superbi, dei vana-gloriosi: fil rouge della fiera sarà quindi la “Vanità”.

La Vanità è la femmina tentatrice, colta con le braccia alzate che incorniciano la bellezza del suo volto, il cui sguardo intenso sfida la leggiadria di un pavone bianco affascinato dalle sue scarpe, più che dal suo avvolgente abito di pizzo che si apre a ruota per imitarlo. Ma la vanità è anche quella dell’uomo vanaglorioso, sfacciatamente sicuro di se, orgoglioso dei suoi trofei che primeggiano ai suoi piedi e che con la complicità del suo pavone, sembra in attesa di essere idolatrato per la sua bellezza. Appuntamento quindi al MICAM 2018 di Milano dall’11 al 14 febbraio 2018: durante queste date sarà quindi possibile ammirare tutte le ultime tendenze in fatto di calzature nonché le declinazioni in chiave glamour della Divina Commedia.

Le calzature dunque continuano a sedurre: la Vanità infatti rappresenta l’umano desiderio di essere ammirati e idolatrati dal mondo e le collezioni esposte a MICAM, rispecchiano perfettamente queste caratteristiche ed esercitano in chi le osserva un fascino senza tempo e senza confini. Maggiori info su www.themicam.com.

Photo Credit: theMICAM 84th, Settembre 2017 – Courtesy of MICAM Press Room