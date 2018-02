MICAM 2018 Milano: da Fabi le scarpe anni ’60 ispirate ai Beatles

Fabi Shoes, azienda leader nelle calzature ed accessori artigianali made in Italy con sede a Monte San Giusto (Macerata) e presente anche quest’anno al MICAM, crea la scarpa sixties ispirata ai Beatles: The Fabi (R)evolution Collection. Dalla Swinging London degli Anni Sessanta alla disco music degli Anni Ottanta, passando per il punk rock Anni Settanta, una delle sfide più ambiziose di FABI è diventata realtà: riflettere l’evoluzione caleidoscopica della cultura pop dei tre decenni più eccitanti del Novecento nelle nuove capsule collection del suo 2018.

In copertina: Photo by MICAM on Instagram