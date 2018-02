MICAM 2018, anticipazioni: FRAU presenta Infinium Gorotex

In occasione del debutto a Micam 2018, FRAU presenta in anteprima l’innovativa proposta FRAU Infinium in collaborazione con GORE. FRAU e Gore hanno collaborato per la release di GORE-TEX® INFINIUM™ THERMIUM ™: grazie a questa membrana, le calzature della collezione Autunno/Inverno 2018 di FRAU Infinium sono costruite con un isolamento molto sottile posizionato nella punta della scarpa, che le rende più versatili in diverse condizioni, questa membrana isola a livello termico, mediamente, 7 volte rispetto a una normale calzatura.

L’innovativa caratteristica di questa membrana è quella di mantenere il calore del piede all’esterno ed allo stesso tempo di non scaldarlo in ambiente interno, il tutto con un materiale sottilissimo. Il mantenimento del calore senza rinunciare allo stile è ciò che tutte le donne desiderano. La special capsule si presenta in due linee, una dal sapore inglese, l’altra con tacco 45mm super leggero. La collezione soddisfa così tutti i gusti e le esigenze, completandosi di derby, stivaletti, stivali e cuissards, e beatles in vernice cocco, nappa e camoscio ingrassato.

“FRAU con questa collaborazione si fa portavoce e testimone di come le nuove tecnologie possano sposarsi con la tradizione e l’arte manifatturiera di un calzaturificio storico come il nostro assecondando e scatenando la passione degli amanti delle scarpe studiate per offrire calore in una silhouette elegante e di stile” ha affermato Gabriella d’Arcano, presidente di FRAU. Gli esclusivi modelli della special capsule FRAU Infinium mantengono i piedi confortevolmente caldi in inverno senza tralasciare l’eleganza e con un’estetica meno ingombrante rispetto a quella cui si è abituati grazie a un isolamento decisamente più sottile. La rivoluzionaria membrana GORE-TEX® INFINIUM™ THERMIUM ™ utilizzata da FRAU – uno degli unici due brand a livello mondiale scelto per la collezione Autunno/Inverno 2018 – non trasforma l’estetica della scarpa, ma si insinua silenziosa e invisibile assicurando calore senza rinunciare al glamour e alla qualità del prodotto 100% Made in Italy.

I prodotti FRAU Infinium saranno disponibili in tutti i monomarca FRAU e nei punti vendita FRAU a partire da settembre 2018 e verranno identificati dal logo con il diamante bianco.