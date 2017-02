Micam 2017 Milano, Salone della Calzatura: date, elenco espositori e informazioni

E’ iniziato il Micam 2017, salone della calzatura a Milano (Rho Fiera) che si terrà dal 12 al 15 febbraio. Quest’anno Annamaria Pirotti – presidente di Assocalzaturifici e di The Micam – si fregia della presenza dei brand top level italiani più amati e richiesti in patria e all’estero.

Le grandi firme del Made in Italy scendono in campo anche per supportare le medie e piccole imprese del settore calzaturiero che portano avanti il culto del prodotto artigianale: “Devo dire grazie a Diego Della Valle che ha accolto subito il mio appello e ha mediato coi suoi prestigiosi colleghi di griffe internazionali per questa specialissima e preziosa partecipazione al Micam che si apre domenica” ha dichiarato la Pilotti durante la presentazione del salone al quale partecipano 1.408 aziende, di cui 795 italiane. Non è mancato neppure l’appoggio del comune di Milano, l’assessore alla moda Cristina Tajani ha asserito: “Milano è una città unica in Europa, perchè riesce a rappresentare l’intera filiera della moda“.

Qui potrete trovare tutte le informazioni circa gli eventi in programma e l’elenco completo di tutti gli espositore; l’accesso è gratuito previa pre registrazione. Gli orari per i visitatori sono dalle 9:30 alle 19:00 tutti i giorni, tranne mercoledì 15 che vedrà la chiusura alle 16:00.