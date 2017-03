Miart 2017 Milano: al via la Fiera Internazionale d’Arte Contemporanea

Al via a Milano Miart 2017, la 22esima edizione della Fiera Internazionale d’Arte Contemporanea: andrà in scena da oggi – 31 marzo 2017 – sino al 2 aprile 2017 il tradizionale evento dedicato all’arte che anticipa la Design Week e il Fuorisalone, eventi che trasformeranno il capoluogo lombardo nella capitale italiana del design.

“Sono felice di presentare il progetto di Miart 2017 che fa tesoro del lavoro svolto fino a ora, ampliandone contenuti e parametri. Insieme con i molti professionisti e curatori che costituiscono il team di Miart 2017 abbiamo pensato a una fiera che guardi alle molteplici dimensioni del mercato dell’arte, e che possa offrire al nostro pubblico uno spettro molto ampio della produzione artistica, dalle ultimissime generazioni fino ai capolavori del secolo scorso. In questa nuova veste Miart consolida la sua struttura e stabilisce un dialogo sempre più forte con il collezionismo, le gallerie e le istituzioni” ha commentato Alessandro Rabottini, nuovo Direttore Artistico di Miart 2017 che si terrà a Milano negli spazi di Fieramilanocity.

Negli ultimi anni, Miart si è imposta come una piattaforma internazionale dove arte moderna, arte contemporanea e design d’autore dialogano incessantemente in un fertile connubio di valori consolidati e sperimentazione: anche per quest’anno, quindi, la Fiera Internazionale d’Arte Contemporanea si conferma punto di riferimento di qualità per collezionisti, professionisti e amanti dell’arte da tutto il mondo. Per info, www.miart.it.