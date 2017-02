Mia Photo Fair 2017, Milano: date, programma e info della settima edizione

Manca meno di un mese a Mia Photo Fair 2017 Milano ovvero la fiera dedicata alla fotografia d’arte, ideata e diretta da Fabio Castelli e Lorenza Castelli, nonchè uno degli appuntamenti più attesi della stagione espositiva milanese. Ecco allora date, programma e info sulla settima edizione.

E’ in programma dal 10 al 13 marzo 2017 a The Mall, nel quartiere di Porta Nuova a Milano, la settima edizione di Mia Photo Fair che anche quest’anno riconferma la sua vocazione internazionale e la volontà di offrire un programma culturale di grande qualità. Il successo avuto nel 2016 – che ha segnato oltre 24mila visitatori – ha fatto sì che venisse riconfermato anche quest’anno il medesimo format che prevede la presenza sia delle gallerie sia di una selezione di fotografi che – nella sezione Proposta MIA – espone individualmente i propri lavori.

Mia Photo Fair 2017 Milano proporrà quindi 130 espositori, di cui 80 gallerie – provenienti da 13 nazioni – e il resto costituito da autori indipendenti ed editoria. Tra le novità in programma per la settima edizione della manifestazione dedicata alla fotografia d’arte anche la proposta al pubblico di tre differenti approfondimenti: Focus Brasile, Focus Ungheria e Focus Asturie. Per info e programma completo: www.miafair.it.

Credit: Anna Di Prospero, Self-portrait with my mother, 2011.

Stampa Inkjet su carta d’archivio matt, 75 x 107, 6 cm. Courtesy l’artista