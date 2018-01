Mete da viaggio febbraio 2018: tre idee per andare sulla neve (FOTO)

Preparate gli scarponi, si parte! Nelle prime settimane del 2018 le nevicate sono state abbondanti e ora le piste sono in condizioni ottimali. Febbraio è pronto per accogliere gli sciatori che arriveranno numerosi, come accade sempre nel periodo di alta stagione in cui i comprensori sciistici vengono presi d’assalto e i prezzi lievitano. Per non dover rinunciare, ecco 3 offerte vantaggiose per godersi una settimana sugli sci senza pensieri.

Carnevale in Val di Sole

Il Kristiania Leading Nature & Wellness Resort di Cogolo di Pejo (TN), nel Parco Nazionale dello Stelvio, a pochi minuti dalle piste di Pejo (3 km) e Marilleva (8 km), fino all’8 febbraio 2018 propone di festeggiare un “Carnevale innevato in Trentino”. L’offerta comprende 7 notti con trattamento di mezza pensione, angolo zuppe e dolci al pomeriggio, una speciale cena di gala e una festa in maschera in occasione del Carnevale. Per chi vuole sciare è a disposizione il collegamento Skibus per gli impianti di risalita, mentre per i bambini che desiderano imparare, di fianco all’hotel c’è lo Skilift che porta allo Snowpark Biancaneve con campo scuola e pista annessi, dove esercitarsi e cimentarsi nelle prime discese. Una volta alla settimana si può partecipare alla fiaccolata notturna sorseggiando un caldo vin brulé mentre si ammira il panorama. Per rilassarsi sono inclusi anche l’uso della piscina coperta, l’accesso alla palestra, a due zone sauna con sauna alle erbe alpine, sauna del contadino, sauna pietra e fuoco, bagno romano a vapore, kneipp, fontana del ghiaccio, docce vitalizzanti, tisaneria ed aree relax, il mini club “Tana delle Marmotte” per bambini dai 3 anni e l’ingresso al Virgin disco pub a soli 50 m dall’hotel.

Val D’Ega per tutta la famiglia

Per chi viaggia con i bambini, la soluzione ideale è il comprensorio sciistico di Carezza in Val D’Ega (BZ), a soli 20 km da Bolzano, la meta numero uno per le famiglie. Con i suoi parchi giochi Re Laurino e Nani Land il divertimento è assicurato, con Skischool Carezza si impara facilmente a destreggiarsi sugli sci, a dominare lo snowboard e a praticare telemark e sci di fondo. Per muovere i primi passi nel mondo del freestyle ci sono la Family Fun Line e la Kids Line nello Snowpark Carezza sulla pista Moser dove cimentarsi su una serie di “lines”. Tutti i bambini fino a 8 anni sciano gratis (accompagnati da un adulto pagante) e alle famiglie sono riservati biglietti speciali. Grazie alla proposta “Carezza All Family”, valida in diversi hotel della Val D’Ega, dal 3 al 10 febbraio 2018, con 7 giorni di alloggio con prima colazione si riceve in omaggio lo skipass Fassa-Carezza valido 5 giorni, i bambini fino agli 8 anni soggiornano gratuitamente e ricevono lo skipass in omaggio, fino ai 16 anni c’è lo sconto di almeno 30% sullo skipass e sul soggiorno.

Una settimana di neve attiva con gli sci in omaggio

A 1.210 metri di altitudine, sull’altopiano di Terento (BZ) il Falkensteiner Hotel & Spa Sonnenparadies, con l’offerta “Sciare nelle Dolomiti”, permette di vivere la neve iniziando con un test sulle piste con gli sci nuovi, un “souvenir” da portarsi a casa. Fino all’8 febbraio 2018, il signor Werner Prechtl, proprietario dell’hotel, insieme a una guida attiva propone un’avventura sugli sci sulla Sella Ronda (Skipass non incluso nel prezzo) e una ciaspolata guidata nella natura. In alternativa si può partecipare a una gita in slitta o a una fiaccolata attraverso il paese idilliaco di Terento, infilarsi i pattini e scivolare sul ghiaccio, fare walking, provare lo sci alpinismo, regalarsi un’escursione romantica alla luce della luna o addirittura provare il curling! Dopo lo sport ci si rilassa nell’area Wellness Acquapura SPA con piscina panoramica coperta e scoperta, area sauna con sauna finlandese, sauna alle erbe, bagno turco, vasca Kneipp, area relax e la sera musica, corsi di cucina e vin brulé. Prezzi per camera doppia in Falkensteiner pensione ¾ plus con pranzo leggero a buffet e torte caserecce nel pomeriggio a partire da 190 euro al giorno per soggiorni settimanali. Dal 9 febbraio al 13 febbraio 2018, l’offerta “Vacanze di carnevale”, comprende un’escursione guidata, 2 Aufguss in sauna con un’esperta, 2 serate di gala giovedì e lunedì grasso e una cena a base di pesce il mercoledì delle ceneri. Prezzi per camera doppia in Falkensteiner pensione ¾ plus con pranzo leggero a buffet e torte caserecce nel pomeriggio a partire da 209 euro al giorno per soggiorni settimanali.