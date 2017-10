Mete da non perdere assolutamente: 18 destinazioni per il 2018

Come ogni anno, anche in questo 2017 British Airways ha stilato le previsioni delle destinazioni che segneranno le tendenze di viaggio nel 2018. In particolare, la compagnia di bandiera britannica – identificando quelle che sono le tendenze attuali – ha stilato la lista di 18 destinazioni per il 2018 che saranno probabilmente le più ambite dai viaggiatori.

“I viaggiatori più esperti cercano sempre consigli su quali mete esplorare e su quali sono quelle più in voga in un determinato periodo. La nostra classifica tiene in considerazione i bisogni di diversi tipi di viaggiatori, da chi cerca solo un city-break a chi vuole una vacanza più lunga con soste in diverse città” – ha spiegato Claire Bentley, Managing Director di British Airways Holidays.

Ma quali sono le 18 mete top per il 2018? Vi anticipiamo già che, essendo casa dei prossimi mondiali di calcio FIFA, non poteva mancare la Russia nelle destinazioni top da visitare nel 2018: presente però, sempre per motivi sportivi, anche la Corea del Sud. La nazione sarà infatti la base delle Olimpiadi del 2018. Ecco quindi la classifica stilata da British Airways: