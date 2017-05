Met Gala 2017: Rei Kawakubo grande protagonista dell’evento glamour di New York

Si apre oggi a New York il Met Gala 2017, uno degli eventi più glamour della primavera newyorchese. Grande protagonista di questa nuova edizione sarà Rei Kawakubo, fondatrice della griffe giapponese Comme des Garcons a cui è stata dedicata la retrospettiva annuale allestita presso il Met Fifth Avenue.

Nel medesimo giorno in cui in Italia e nel mondo prendono il via i festeggiamenti per la Festa del Lavoro, a New York – da qualche anno a questa parte – prende il via il Met Gala 2017, nuova edizione dell’evento il cui nome ufficiale è Costume Institute Gala ma che viene spesso chiamato anche Met Ball. Ma di cosa si tratta? Il Met Gala è un grande evento di raccolta fondi che si tiene annualmente in supporto al Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute di New York. L’appuntamento è anche l’occasione per aprire al pubblico l’annuale mostra dedicata al mondo della moda e del fashion: protagonista di quest’ultima sarà quest’anno Rei Kawakubo, artista d’avanguardia nonchè seconda stilista – dopo YSL – a cui è stata dedicata una retrospettiva al Met.

Dal 4 maggio sino al 7 settembre, quindi, sarà possibile visitare la mostra “Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Art of the In-Between”: il percorso espositivo consterà di circa 150 pezzi d’abbigliamento, vere e proprie opere di design e d’avanguardia create per il suo brand Comme des Garçons. Dedicato alla stilista giapponese anche il tema annuale della serata del Met Gala 2017: tutte le celebrities presenti, infatti, dovranno abbigliarsi a tema per non rischiare – come successo lo scorso anno a Rihanna – di finire nella top ten dei flop.

Photo Credit: Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Art of the In-Between/Facebook