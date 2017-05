Met Gala 2017: il red carpet e i look dell’evento più glamour della Grande Mela

Si è tenuto questa notte (ora italiana) il Met Gala 2017, l’evento più glamour della primavera di New York. Come tradizione, anche quest’anno hanno sfilato sul red carpet dell’evento alcune delle star più famose dei panorami cinematografico, musicale e dello spettacolo internazionali. Da Kim Kardashian in Vivienne Westwood Couture sino a Gigi Hadid iin Hilfiger Collection, ecco i look più eleganti e più stravaganti della serata.

In copertina, Credit: David Prutting/BFA/REX/Shutterstock (8770834fv)