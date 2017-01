Mercedes Classe S Coupé Night Edition: ad aprile l’arrivo in Europa

Grande debutto in casa Mercedes: la celebre casa automobilistica ha annunciato il lancio sul mercato della nuovissima Mercedes Classe S Coupé nella sua versione “Night Edition”, attualmente in mostra al Naias di Detroit in programma sino al prossimo 22 gennaio.

Mercedes ha annunciato il lancio di Mercedes Classe S Coupé nell’inedita versione “Night Edition” sia in Europa sia in America: in particolare, se negli Stati Uniti bisognerà attendere sino ad agosto, nel Vecchio Continente la nuova sportiva sarà disponibile già a partire dal mese di aprile 2017. In particolare, Mercedes Classe S Coupé Night Edition è già ordinabile nelle versioni S400 4MATIC Coupé, S500 Coupé e S500 4MATIC Coupé con potenze che variano dai 367 ai 455 cavalli. Ma cosa rende speciale questa nuova ed inedita vettura targata AMG? Gli esterni di Mercedes Classe S Coupè Night Edition sono caratterizzati da mascherina del radiatore Matrix con una lamella di colore nero lucido nonché cerchi in lega leggera AMG da 20 pollici: verniciatura nera anche per questi ultimi che vantano anche il bordo tornito a specchio. In un elegante nero lucido anche gli alloggiamenti dei retrovisori esterni e gli inserti nei rivestimenti sottoporta.

Mercedes Classe S Coupé Night Edition si differenzia però per l’alta possibilità di personalizzazione: su richiesta, infatti, sarà possibile avere una verniciatura in grigio selenite magno, vernice opaca della designo manufaktur con pigmenti ad effetto. Novità e design anche all’interno dell’abitacolo dove, tra le altre cose, è possibile distinguere l’incisione “Night Edition” sul volante sportivo AMG rivestito in nappa; tra le nuove feature anche elementi decorativi in pioppo nero lucido nonché possibilità di avere rivestimenti in pelle, pelle nappa o pelle nappa AMG. Possibilità di personalizzazione anche per quanto riguarda gli abbinamenti cromatici che possono essere nero-nero o, su richiesta, grigio cristallo-nero, marrone cuoio-nero o rosso bengala-nero.

Credit: media.daimler.com/Mercedes-Benz

Mercedes-Benz S-Class Coupé Night Edition, designo selenite grey magno, AMG multi-spoke alloy wheels, AMG bodystyling.