Mercedes-Benz offerte di lavoro: nuove assunzioni, opportunità anche per giovani senza esperienza

Mercedes-Benz, marchio commerciale di automobili, tra i più famosi del settore, è alla ricerca di numerose figure professionali da inserire nel proprio organico. Possibilità importanti anche neolaureati e diplomati, che verranno assunti grazie agli stage promossi dall’azienda tedesca.

Fondata nel 1926, Mercedes-Benz è nata dalla fusione tra due aziende, Mercedes (nata alla fine dell’Ottocento) e Benz & Cie (casa automobilistica dei primi del Novecento). All’inizio l’obiettivo principale della nuova realtà automobilistica era realizzare vetture di lusso per una determinata clientela. Purtroppo però quell’idea, portata avanti dal capo progettista Ferdinand Porsche, ha dovuto fare i conti con la Grande Depressione. Soltanto negli Anni ’50 Mercedes ha incontrato il favore della clientela, grazie ai modelli 170D e L3500. Il marchio è stato di proprietà della Daimler-Benz dal 1926 al 1998 e della DaimlerChrysler dal 1998 al 2007. Nel 2007, a seguito del disimpegno della Daimler dal gruppo nato dall’unione con la Chrysler, Mercedes-Benz è il marchio della nuova Daimler AG assieme a Maybach, McLaren (fino al 2009) e Smart. Famose in tutto il mondo le automobili, marcate Mercedes-Benz, sono caratterizzate dallo stemma presente sul cofano motore delle vetture, il quale rappresenta la stella a tre punte, segno distintivo della Daimler, circondata dalla corona d’alloro della Benz e dalle parole Mercedes-Benz sempre sulla corona esterna. L’origine di questa stella nasce da una cartolina dove Gottlieb Daimler aveva disegnato una stella a 3 punte che rappresentava la capacità di utilizzo del suo motore per terra, aria e mare.

Le posizioni aperte

Ecco le figure professionali ricercate:

Stage Digital Contracts Support

AfterSales Systems Demand & Delivery

Sales & Finance Systems Demand and Delivery

Legal Network & Contracts Consultant

Stage Settore Garanzia e Tecnica vetture

Kam Van Nord Italia

Stage VANS After Sales

Stage Press Relations

Stage Marketing Cars

Stage Fleet Sales

Chi volesse avere maggiori dettagli sulle figure professionali ricercate dall’azienda, non deve fare altro che visitare il sito ufficiale di Mercedez-Benz, alla sezione “Lavora con Noi”. Qui è possibile selezionare le posizioni aperte e leggere le informazioni a riguardo (requisiti, sedi, tipologia di contratto) e candidarsi, compilando l’apposito form.