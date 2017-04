Mercedes-Benz China Fashion Week: Vivetta sfila a Pechino

Mercedes-Benz ha ospitato oggi a Pechino per la prima volta la stilista italiana Vivetta Ponti in occasione della Mercedes-Benz China Fashion Week, all’interno del Mercedes-Benz International Designer Exchange Program: la stilista ha presentato la collezione Autunno/Inverno 2017 dell’eponimo brand Vivetta.

Vivetta Ponti – scelta da una rosa di cinque stilisti italiani – ha presentato la sua collezione Vivetta il 30 marzo nella hall centrale del distretto 751 D-Park di Pechino: per la collezione Autunno/Inverno 2017 ha scelto un’iconografia circense anni ‘40 che propone signore mascherate, Arlecchini, acrobati, pierrot e un carosello di unicorni squisitamente ricamati a mano su silhouette dalle sfumature vintage. Morbido velluto e vinile affiancano il popeline e il tulle, veri e propri stilemi di Vivetta: ripropone così un mood fiabesco rétro che alterna colori vivaci ad intarsi preziosi ispirati alla tavolozza del pittore francese Jean Metzinger.

“Sono lusingata di aver avuto la possibilità di presentare la mia collezione a Pechino questa stagione e di rafforzare la mia estetica italiana presso il pubblico cinese. Sono grata a Mercedes-Benz perché ha aiutato ad accrescere la presenza del mio brand in un mercato importante. Non vedo l’ora di scoprire cosa succederà nei prossimi anni per Vivetta” ha commentato Vivetta Ponti in occasione della sua sfilata a Pechino in occasione della Mercedes-Benz International Designer Exchange Program.