Mercato immobiliare di lusso: il Sud Europa è il più ambito del mondo

Quali sono le zone più ambite per le abitazioni di lusso? Il portale LuxuryEstate.com, partner di Immobiliare.it per gli immobili di pregio, ha fatto un bilancio sul 2016 prendendo in considerazione il mercato mondiale. Per prima cosa chi cerca casa sul sito imposta come cifra media 3,2 milioni di euro e l’area considerata più attraente del pianeta risulta essere dal volume di ricerche e vendite il Sud Europa.

Sono stati individuati i primi quindici Paesi che hanno ricevuto il maggior numero di richieste; a troneggiare è la Spagna, che ha raccolto il 30% di ricerche in più rispetto all’anno scorso, seguita da Francia e Portogallo.

Ottime notizie per l’Italia, che si è piazzata al quarto posto con un interesse cresciuto del 5%; il budget di spesa medio per un immobile di lusso nel Belpaese si aggira intorno a 2,2 milioni di euro. Soltanto al quindi posto si profila si profila una meta extra-europea: gli Stati Uniti. Compaiono successivamente Emirati Arabi, Gran Bretagna, Austria, Svizzera e Turchia.