Mercato della Terra di Milano giugno 2018: difendi il cibo vero con i denti!

Mercato della Terra di Milano torna sabato 2 giugno 2018 nella piazza antistante alla Fabbrica del Vapore. Si tratta di una manifestazione organizzata dal Comune di Milano con Slow Food e Parco Agricolo Sud Milano, finalizzata a dare risalto all’agricoltura sostenibile. Mette in vetrina nel piazzale prodotti a filiera corta, bevande, cibi genuini e articoli dalla provenienza chiara; il produttore vende direttamente ai consumatori, che potranno anche chiedere informazioni sulla qualità dei prodotti.

Mercato della Terra “è dedicato alle giovani generazioni, alle quali si vogliono fare conoscere i criteri di sostenibilità ambientale, l’importanza della biodiversità e gli stili alimentari più corretti”, scrivono gli organizzatori. Nel corso della manifestazione sarà possibile informarsi su come sia possibile ridurre il proprio impatto ambientale e favorire la conservazione del territorio e delle risorse naturali.

Alla Fabbrica del Vapore con ampi spazi all’aperto, in zona Monumentale (ingressi da via Procaccini 4 e via Luigi Nono 7), ritorna l’appuntamento all’insegna del motto “Difendi il cibo vero con i denti”. La normale cadenza del Mercato è ogni primo e terzo sabato del mese. Sui banchi birre e gelati artigianali, dolci e specialità tipiche, frutta fresca e verdure di stagione, pane da lievito madre, legumi, formaggi di latte crudo, yogurt, salumi di cascina, uova, e tante altre curiosità alimentari. E anche tisane e cosmesi naturale. Sono allestiti spazi conviviali con tavolini e sedie a disposizione dei visitatori per degustare i diversi cibi e bevande messi in vendita direttamente da chi li produce, e gli assaggi dei Laboratori del Gusto.