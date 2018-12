Mercatini di Natale 2018: eventi in Italia nel mese di Dicembre

Luci, dolci, leccornie, giochi e divertimenti per grandi e piccini. Sono questi gli ingredienti base per la riuscita di un buon mercatino di Natale. Lo sanno bene i commercianti, gli artigiani e tutti gli addetti ai lavori, che durante le festività si trasformano in provetti elfi di Babbo Natale. Tutt’organizzato all’insegna della tradizione. Non sono pochi i mercatini di Natale organizzati da Nord a Sud, e vogliamo proprio parlarvi di alcuni di questi.

Partiamo con Viverone, in Piemonte. Torna qui “Natale sul lago”, mercatino di prodotti artigianali ed enogastronomici. In programma nei week end dal 24 novembre al 23 dicembre Babbo Natale che incontra i bambini e riceve e letterine e poi la ninfa Albaluce che lotta contro le forze del male. Durante il percorso i visitatori potranno vedere proiettate anche le immagini della storia della Dama Bianca e del Cavaliere perduto. Una sfida al di là del tempo. Sempre in Piemonte, ad Ornavasso, il paese da cui deriva il marmo utilizzato per la costruzione del Duomo di Milano, fino al 28 dicembre grandi e piccini potranno lasciarsi conquistare dall’arrivo di Santa Claus con renne, gnomi ed elfi indaffarati a preparare i pacchetti regalo per i bimbi buoni. Il terzo imperdibile mercatino è quello di Marina Genova. Fino al 6 gennaio la città ospita chalets in legno con gadget natalizi e dolci, spettacoli e concerti e ancora giostre. Per il terzo anno consecutivo a piazza Castello a Torino viene allestito un mercatino, che rende ancora più magica la città. Dolci della tradizione e prodotti del territorio non vedono l’ora di essere assaggiati. Dal 24 novembre al 23 dicembre tante casette in fila piene di addobbi natalizi, statuette e idee regalo. Una vera delizia per gli occhi!

Anche a Roma, a Piazza Navona, è tornato il celebre mercatino di Natale. Fino all’Epifania, tutti i giorni dalle 10 alle 19 potrete sostare tra una bancarella e l’altra. Sempre nella capitale è stato inaugurato il giorno dell’Immacolata ExpoNoi, il mercatino che ospita antiquari, collezionisti e artigiani. Insomma un’imperdibile carrellata di prodotti tipici al Parco Jonio, facilmente raggiungibile con la Metro B. Anche ExpoNoi durerà fino al 7 gennaio.

Chiudiamo con il mercatino di Montepulciano, caratterizzato da ottanta casette di legno, decorazioni e luminarie. Situato in Piazza Grande, in via San Donato e nelle vie limitrofe, il mercatino è tra gli esempi più belli di street food natalizio. Cibi caldi e specialità del posto conquisteranno anche i palati più raffinati.