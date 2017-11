Mercatini di Natale in Italia: a Trento, Verona e Rovereto tre appuntamenti da non perdere

Il Villaggio di Natale Flover diventa “On The Road”, arrivando a toccare alcune delle mete preferite dagli italiani (e non solo) durante i mesi invernali. In particolare, quest’oggi vi suggeriamo i mercatini di Natale a Trento, Verona e Rovereto che – come ogni anno – rappresentano una delle tappe imperdibili per tutti coloro, grandi e piccini, che amano immergersi completamente nelle magiche atmosfere natalizie.

Trento – Piazza Santa Maria Maggiore e Piazza Lodron : in una delle città più celebri per i suoi mercatini di Natale, Flover quest’anno raddoppia facendo sentire la sua presenza in ben due piazze. In particolare, Piazza Santa Maria Maggiore di trasformerà nella Piazza dei Bambini mentre la seconda ospiterà un suggestivo chalet dove trovare tante particolari idee regalo, ma anche tutto quello che serve per decorare l’albero e la casa con le ultime novità e i colori tendenza dell’anno. Addobbi in tutti i materiali e di provenienza diversa, statuine per il presepe, luci, corone per decorare l’ingresso di casa, candele e tessuti particolari per rendere più bella la tavola nei giorni di festa;

Verona – Cortile Mercato Vecchio e Loggia Vecchia: una location esclusiva, tra le più prestigiose della città scaligera, aprirà una finestra sul Villaggio di Natale Flover. La meravigliosa cornice del Cortile Mercato vecchio, nel cuore del centro storico di Verona, accoglierà infatti un elegante chalet in perfetto stile Flover. Qui si troveranno tante idee e proposte per decorare la casa in occasione delle festività Natalizie, con addobbi naturali, dal vetro al legno, ma anche candele, tessuti e tovagliati, corone di pino, festoni fuoriporta e composizioni natalizie. Una delle piazze più famose e celebri di Verona, piazza Dante, accoglie invece uno spazio più intimo e che richiama alla tradizione. In Loggia Vecchia, infatti, il Villaggio di Natale Flover, propone una ricca esposizione di presepi;

Rovereto, Natale dei Popoli – Largo Foibe: il Villaggio di Natale Flover farà tappa anche a Rovereto, dove si tiene il famoso Natale dei Popoli. Largo Foibe sarà inconfondibile, con uno chalet firmato Flover particolarmente coinvolgente, che ricorda le atmosfere dei paesi nordici. Una piccola, ma ricca finestra sulle proposte più trendy per il Natale 2017: addobbi naturali come vetro, legno, candele, tessuti e tovagliati, corone di pino, festoni fuoriporta, composizioni natalizie e piante. E per gli amanti del Natale più tradizionale una casetta interamente dedicata al Presepe, dove trovare tutto il necessario per realizzare un meraviglioso presepe classico.