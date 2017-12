Mercatini di Natale 2017 in Europa: i migliori e più amati dai viaggiatori

Il Natale è oramai alle porte ma, di certo, non è tardi per visitare uno dei bellissimi mercatini di Natale 2017 sparsi per l’Europa. E’ proprio per questo motivo che quest’oggi abbiamo deciso di suggerirvi la classifica dei migliori nonché quelli più amati dai viaggiatori europei. Qualche anticipazione? A discapito di quelli che erano i trend degli anni passati, quest’anno sembra essere l’Europa dell’Est a dettare le regole con particolare attenzione alla Polonia.

Quali sono i mercatini di Natale 2017 migliori d’Europa? Stando ai dati registrati da TravelFool, marketplace del network Valica che raccoglie le migliori offerte di viaggio, sembra che quest’anno sia l’Est Europa a dominare le ricerche di viaggio, con un crescente interesse per i Mercatini di Natale in Polonia e, soprattutto, per quelli dell’antica capitale Cracovia. I Mercatini di Natale delle principali città polacche sono irresistibili per grandi e piccini, sanno catturare ed esprimere la tipica atmosfera del Natale attraverso luci, colori e profumi che in un attimo immergono il visitatore in un ambiente magico e fuori dal tempo. Tra maestosi alberi di Natale, sfavillanti decorazioni, tazze fumanti di vin brulé e spezie dagli aromi intensi, le affascinanti città della Polonia si vestono a festa in occasione del Natale trasformandosi in veri e propri regni delle favole, le cui sontuose architetture si mostrano al meglio agli occhi dei loro ospiti.

Ma qual è la top five dei mercatini di Natale più cercati d’Europa? Come anticipato, medaglia d’oro e d’argento rispettivamente per la Polonia e per la sua capitale Cracovia. Il Trentino Alto Adige scende invece al terzo posto nonostante il suo fascino rinascimentale, le tradizionali casette di legno con gadget natalizi e prodotti tipici, e l’eleganza del Parco degli Asburgo continua ad ammagliare migliaia di visitatori. Quarto posto per i mercatini di Natale di Copenhagen: a chiudere la classifica sono invece quelli di Monaco di Baviera.