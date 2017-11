Mercatini di Natale 2017 in Europa: a Friburgo tra artigianato e il fascino della Foresta Nera

L’arrivo del freddo ha decretato ufficialmente l’arrivo del periodo più magico dell’anno, quello che si colora e accende di luci natalizie. E quale miglior modo per entrare nello spirito natalizio se non quello di passeggiare tra gli stand di uno dei mercatini di Natale 2017 in Europa?

Quest’oggi, in particolare, vi raccontiamo del mercatino di Natale di Friburgo, città della Germania del Sud che – grazie agli stand enogastronomici e d’artigianato – assume un aspetto quasi fiabesco. In particolare – dal 27 novembre al 23 dicembre 2017 – saranno ben 120 gli stand che propongono prodotti d’artigianato, decorazioni dell’Avvento, oggettistica in legno, oreficeria o indumenti in feltro e lana, per ultimare gli acquisti natalizi. Fra una bancarella e l’altra si osserva il vetraio al lavoro o ci si ferma per una cioccolata calda, un bicchiere di vin brûlé e un biscottino speziato. Grandi e piccoli possono cimentarsi nel laboratorio di cera per realizzare candele fatte a mano, o mettersi alla prova come pasticceri, cucinando dolcetti natalizi da portare poi con sé a casa.

I mercatini di Natale 2017 di Friburgo sono però anche l’occasione perfetta per visitare la città e i dintorni. La città tedesca è infatti il capoluogo della Foresta Nera, paradiso di monti e boschi facilmente raggiungibile dal centro città. Chi lo desidera può dedicare anche solo mezza giornata alle passeggiate rigeneranti nello Schwarzwald, per poi ritornare alla vivace vita cittadina: a dieci chilometri dal centro, la montagna dello Schauinsland, nella Foresta Nera meridionale è la meta perfetta per un’escursione di alcune ore o di una giornata.

In copertina, Photo Credit: Freiburg Weihnachtsmarkt -Copyright FWTM Kautsch