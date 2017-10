Mercatini di Natale 2017, da Francoforte a Innsbruck: gli appuntamenti da non perdere assolutamente

Sebbene manchino ancora due mesi a Natale, è tempo di pensare ad organizzare una gita ai mercatini natalizi organizzati in Italia ma anche nel Nord Europa. Quale migliore occasione delle festività invernali allora per organizzare un viaggio fuori dai confini del nostro Paese? Quest’oggi vi proponiamo allora i mercatini di Natale di Francoforte e quelli di Innsbruck, entrambe mete ambitissime dagli appassionati di questo genere d’appuntamenti.

Francoforte – Il Mercatino di Natale di Francoforte è uno dei più antichi e pittoreschi della Germania e si sviluppa dall’Haptwache, prosegue lungo il Römerberg fino ad arrivare alle rive del fiume Meno. È in questo mercatino che si trova il più grande albero di Natale della Germania, collocato proprio di fronte al Römer, l’antico comune della città. L’albero, con i suoi rami che si allungano verso il cielo, illumina la parte antica della città grazie a centinaia di lucine. Il Mercatino di Natale di Francoforte è famoso per i suoi prodotti tipici regionali, come le Bethmännchen, delicati biscotti fatti con marzapane e mandorle, il vino di mele caldo e le Quetschemännchen, figurine fatte con prugne secche. Nei locali e ristoranti situati intorno al mercato è possibile fare una sosta golosa e gustare piatti tradizionali rivisti in chiave moderna come le crêpes alla Güne Soße servite con punta di petto o con la deliziosa Handkäs, una fondue di formaggio.

Innsbruck – Capitale delle Alpi, la città conquista ancora di più quando la città si riempie dei colori tipici dei mercatini di Natale, un appuntamento da non perdere con oltre 200 bancarelle in ben 6 mercatini di Natale. Ma non solo: dall’1 dicembre 2017 parte il Christkndlbahn, il tram dei mercatini. Si tratta di un tram d’epoca, in funzione solo per il periodo natalizio, che passerà per le vie del centro storico illuminate con le luci del Natale, per poter visitare i mercatini facendo un passo indietro nel tempo.