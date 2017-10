Mercatini di Natale 2017: Brema tra eleganza, tradizioni e la magica luce del Nord

E’ tempo di pensare alle decorazioni e alle luci natalizie, ai lustrini e alla magica atmosferica che invade le città durante le feste. Ma non solo: è anche tempo di mercatini di Natale, luoghi quasi incantanti in cui le tradizioni enogastronomiche si uniscono a quelle artigianali per offrire ai visitatori un’atmosfera unica nel suo genere che si ripete tradizionalmente ogni anno. In particolare, quest’oggi vi parliamo dei mercatini di Natale 2017 di Brema.

Sono circa 200 le casette in legno che offrono decorazioni natalizie e prelibatezze gastronomiche, candele e dolcetti al mercatino di Natale allestito nella suggestiva piazza del municipio della città di Brema, oggi inserita nei beni patrimonio dell’Unesco. I mercatini di Natale 2017 di Brema permetteranno anche quest’anno a tutti i visitatori di passeggiare e fare acquisti in una coulisse storica eccezionale, fra case e palazzi gotico-rinascimentali. Imperdibile la pausa con vino speziato o cioccolata calda presso uno degli stand ma anche, per la gioia dei più piccoli, provare un carosello o la panoramica. Il periodo dell’Avvento viene inaugurato ufficialmente nel Duomo luterano di San Pietro dal pastore, signora Ingrid Witte, il 27 novembre alle ore 16.00: subito dopo avviene l’accensione delle luci del grande albero di Natale nella piazza del Municipio, evento che segna l’inizio degli eleganti mercatini di Natale di Brema.

I mercatini di Natale 2017 di Brema – tra i più eleganti e raffinati di tutta Europa – rappresentano anche l’occasione perfetta per scoprire le bellezze e il patrimonio artistico della città. Tra queste ricordiamo il Municipio, costruito tra il 1405 e il 1410, e definito il gioiello della corona della magnifica piazza del mercato di Brema; la statua medievale “Roland”, emblema di libertà e libero commercio ed infine la statua dedicata alla favola dei Musicanti di Brema dei fratelli Grimm.

In copertina, Photo Credit: © Schlachte Marketing