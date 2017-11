Merano Wine Festival 2017 date, programma, biglietti e info: al via la nuova edizione

Al via il Merano Wine Festival 2017, il primo evento organizzato in Europa che, dal 1992, ha puntato in esclusiva sulla qualità selezionata in un ambiente elegante ed elitario. La kermesse è stata l’unica a realizzare un percorso sensoriale con un unico calice, ed il primo evento in assoluto denominato WineFestival.

Si terrà dal 10 al 14 novembre 2017 la nuova edizione del Merano Wine Festival, kermesse dedicata ai vini ma che rappresenta un vero e proprio forum di scambio di opinioni tra produttori, opinion leader, professionisti del settore e consumatori un benchmark dell’eccellenza enogastronomica. Ma cosa aspettarsi dalla 26esima edizione della kermesse? Il Merano Wine Festival sarà una cinque giornate ricca di contenuti, idee da scoprire e tanti amici: i visitatori potranno quindi interagire con oltre 450 case vitivinicole, tra le migliori in Italia e nel mondo ma anche quasi 200 artigiani del gusto e 15 chef di spicco.

“Sembra ieri che insieme con due amici avevo pensato di trasformare la città di Merano nel ‘salotto buono europeo della raffinatezza’ in cui passato, presente e futuro del vino e della gastronomia trovano spazio per il confronto, la conoscenza, l’incontro” – ha affermato Helmuth Köcher, presidente e fondatore del Merano WineFestival. I biglietti potranno essere acquistati sul sito ufficiale, nella pagina dedicata ai ticket.

Photo: Screenshot dal sito ufficiale