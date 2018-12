Melissa Satta e Kevin Boateng sono in crisi? Le parole dell’ex velina alimentano i dubbi

Melissa Satta e Kevin Boateng sono in crisi? I rumors al riguardo si fanno sempre più insistenti. Interpellata in merito dal settimanale Chi, l’ex velina ha pronunciato parole che anziché fugare i dubbi li hanno alimentati. Si parla di diversi indizi social che confermerebbero l’indiscrezione ed anche le rispettive vite mondane che la coppia starebbe conducendo separatamente. Insomma, le voci di crisi sotto l’albero sarebbero più che un gossip infondato …

La ex velina vive a Milano insieme al figlio Maddox, avuto da Boateng, mentre il calciatore è a Sassuolo, dove milita nella squadra della città. Sui rispettivi profili social, da tempo sono scomparsi gli scatti di famiglia e le immagini romantiche della coppia che fino a qualche mese fa era possibile vedere insieme con notevole frequenza. Il Natale lo trascorreranno insieme a Maddox e chissà se riusciranno a riconciliarsi e lasciarsi la crisi alle spalle …? Ospite qualche settimana fa di Eleonora Daniele a Storie Italiane per parlare del suo libro, “M come Melissa”, la showgirl si è raccontata a cuore aperto ed ha parlato della sua famiglia. Ha ribadito quanto sia difficile essere la moglie di un calciatore, per via delle trasferte e della lontananza, ribadendo tuttavia “Non mi dà affatto fastidio quando mi chiamano ‘La Signora Boateng’, anzi …”. Dalle sue parole però non è emerso alcun elemento che potesse far pensare ad una crisi coniugale in atto.