Eppure la fede al dito Melissa Satta ce l’ha ancora e lo ha spiegato al settimanale Chi: finché l’anello nuziale starà al suo dito significherà che il suo matrimonio esiste ancora. Perché dunque non passare le vacanze insieme? Da famiglia unita? Evidentemente la crisi c’è eccome. Né lei né il calciatore hanno dichiarato niente in merito, tuttavia sui social non c’è più traccia di foto che li ritrae insieme. E’ chiaro che qualcosa non va, ma cosa?

La sexy showgirl sembra avere il dente avvelenato: nei giorni scorsi infatti sono trapelate altre sue dichiarazioni tra cui quella secondo cui Boateng non sarebbe “uno stinco di santo”. Ed ora questo post il giorno di Natale in cui la bella Melissa rimarca che le persone a tavola con lei sono “la sua famiglia” (a proposito, tra i commensali ci sono anche la collega sarda Giorgia Palmas e il fidanzato Filippo Magnini), spiega che il figlio Maddox non si vede ma c’è, nascosto dietro di lei, e quindi seppur senza nominarlo l’attenzione dei followers va tutta a lui, il grande assente: Kevin Boateng che per Natale non è lì accanto al figlio e alla moglie. “I momenti più belli sono quelli più semplici passati in famiglia. Ps Maddox è nascosto dietro di me”, scrive la Satta a corredo della foto di un post che ha tutto il sapore di una bordata – seppur velata – al coniuge. Questa è la sua famiglia e Boateng ne è fuori.