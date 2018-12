Melissa Satta e Keving Boateng stanno per separarsi? Per ora nessuna conferma ma solo frasi a metà della showgirl e post sibillini su Instagram da parte sua e del calciatore, padre di suo figlio Maddox con il quale la ex velina sarda è convolata a nozze due estati fa a Porto Cervo. Vanno avanti le vacanze natalizie da separati per i due coniugi che secondo il gossip starebbero per divorziare. A Natale Boateng non era insieme a Melissa, o ha implicitamente fatto sapere la modella quando ha postato la foto che la ritraeva a tavola con parenti e amici e il figlio, dove il grande assente era appunto Kevin Boateng, suo marito.

In attesa che l’indiscrezione della imminente rottura sia smentita o confermata dai diretti interessati, in questi giorni appaiono messaggi subliminali di entrambi che si mostrano sereni. Non solo i due non si vedono insieme sui social ormai da diverso tempo (l’ultima foto insieme risale allo scorso 2 giugno!), ma Melissa al settimanale Chi non ha chiarito la sua attuale situazione sentimentale, limitandosi solo a dire che finché la si vedrà portare la fede al dito il suo matrimonio sarà ancora in vita. Dal canto suo Boateng non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali per dire la sua, tuttavia ha postato sui social un video dove lo si sente cantare “No love”.

Solo un caso o il suo è un messaggio subliminale diretto alla moglie? Il settimanale Chi ha parlato di problemi di coppia legati alla lontananza perché lui vive a Modena per motivi di lavoro, lei e il loro bambino sono rimasti invece a Milano. Ad acuire un momento un po’ no anche il presunto riavvicinamento di Boateng alla ex moglie. Prince Boateng su Instagram canta “no love” di Memphis Depay, calciatore e cantante olandese di origine ghanese, nel frattempo la bella Melissa pubblica scatti che la ritraggono più avvenente che mai. Una risposta indiretta al coniuge per mostrarsi sicura di sé e concentrata sulla famiglia (Maddox soprattutto) e sul lavoro: è di queste ore, infatti, uno scatto dove si mostra scalza e in bikini con una noce di cocco e una cannuccia in ‘veste’ di testimonial per una linea di costumi. Il fisico è a dir poco statuario, i commenti che la coprono di complimenti si sprecano. Capito, Boateng?