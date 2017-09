Melissa Satta, dallo spettacolo ai costumi da bagno: ecco la collezione beachwear per CHANGIT

Collateralmente alla Milano Fashion Week 2017, Melissa Satta ha presentato la sua prima collezione di costumi da bagno per CHANGIT. In particolare, la showgirl ha svelato la sua linea di bikini e costumi interi abbinati a fuoriacqua e accessori, pensati per la prossima Summer 2018.

La collezione inizia con il bianco e il nero, colori che segnano l’inizio della stagione estiva per un abbinamento acromatico caratterizzato da stampe, lavorazioni ad uncinetto e passamanerie che ricordano i popoli nomadi; il sabbia, trait d’union di questa parte di collezione, predomina negli accessori realizzati in canvas e nei profili dei costumi.

Il “viaggio” prosegue attraverso una vera e propria esplosione di colore: dal verde al blu elettrico, dall’arancio al bordeaux con accenti di fuxia e giallo fluo; con stampe sia su fondo bianco con tratti neri e colori acquarellati, sia con motivi e geometrie etniche. I dettagli sono curati al fine di impreziosire ogni pezzo e anche le forme cambiano: la sgambatura è più evidente, il triangolo è sempre più minimal, dando spazio a stringati, volants e trasparenze di ciniglia. Anche per gli accessori, la luce e il colore sono i protagonisti, via libera così a borse in paglia e baguette in paillettes.

La collezione continua con un total black alternato ad un caldo maculato nei capi stampati. I fuoriacqua sono ampi e fluidi, talvolta trasparenti e spesso chiusi da un accessorio/gioiello dorato. Non poteva mancare infine, per una donna così attenta alla forma fisica e al benessere come Melissa Satta, anche una parte dedicata all’ actiwear d’ispirazione statunitense. Tessuti con spalmature metalliche sono abbinati alla ciniglia nei toni pastello.