Melanie Griffith malattia: l’attrice 61enne, ex moglie di Antonio Banderas, dal 2009 lotta contro il cancro. Un carcinoma alle cellule basali del viso che le cure in questi anni sembravano avere debellato definitivamente. Purtroppo le cose non sono andate così: è infatti di qualche giorno fa il post sui social dell’attrice in cui attraverso un selfie allo specchio, lo sguardo triste e un cerotto sul naso, annuncia di avere di nuovo il tumore.

Melanie Griffith tumore alla pelle: il triste annuncio su Instagram

“Bendata di nuovo dopo aver subito la dermoabrasione, l’ultimo passo per riparare le cellule tumorali ora rimosse”, questo il suo post ai follower. La Griffith usa molto i social per parlare della sua malattia al fine di informare e mettere in guardia contro i pericoli del sole: “Se sei preoccupato, ricevi un trattamento. Se stai al sole, sei esposto a molto sole, stai attento. Usa uno schermo totale. Fatti seguire dal tuo dermatologo. Se non ne hai uno, prendine uno o vai in clinica e chiedi di essere esaminato. Perché il cancro della pelle può essere curato se viene rilevato”. L’attrice ex moglie di Antonio Banderas, di recente ha infatti subito un intervento chirurgico che consiste nel togliere lo strato superficiale della pelle per rinnovarla più velocemente. E’ stata lei a renderlo noto attraverso un post su Instagram. E’ una dura lotta la sua. Il tumore le ha stravolto anche la vita lavorativa: “È una cosa spaventosa quando sei un’attrice e dipendi dalla tua faccia”.

Melanie Griffith con Don Johnson e loro figlia Dakota

Melanie Griffith oggi: “Vorrei innamorarmi ancora ma …”

Melanie Griffith oggi è una donna single che vorrebbe innamorarsi ancora ma … “non mi sposerà mai più”. L’attrice ha 4 matrimoni alle spalle: la prima e la terza volta con lo stesso uomo, Don Johnson, da cui ha avuto la figlia Dakota Johnson, oggi famosa attrice resa celebre soprattutto per il ruolo da protagonista nella saga di Cinquanta Sfumature. La seconde nozze con il collega Steven Bauer, e la quarta – storia travolgente – nel 1996 con Antonio Banderas, al quale ha dato una figlia, la meravigliosa Stella, nata il 24 settembre 1996.