Melania Trump “Voglio essere la first lady più stilosa” e Armani le apre le porte

Chi vestirà Melania Trump? Alla vigilia dell’insediamento alla Casa Bianca del clan Trump sono stati molti gli stilisti che hanno preso le distanze dall’ipotesi di vestire la nuova first lady. Melania, però, non si è data per vinta confermando la volontà di accrescere la sua popolarità attraverso questo ruolo di primo piano mondiale.

“Voglio essere la First Lady più glamour dai tempi di Jackie Kennedy” queste le ambizioni della moglie di Donald, dichiarazione che ha fatto storcere il naso a moltissime persone che rimpiangono l’impegno sociale e civile che, invece, ha contraddistinto Michelle Obama. Amatissima first lady che ha sempre sfoggiato un look impeccabile ma non ha mai dato eccessiva importanza al glamour e al fashion. Di posizione e intenti diametralmente opposti, invece, pare essere la bionda Melania.

A gettare benzina sul fuoco le recenti dichiarazioni di “re Giorgio” Armani che, in occasione delle recenti sfilate milanesi, ha esposto chiaramente la propria posizione circa l’ipotesi di vestire la nuova first lady asserendo: “di mestiere cerco di vestire le belle donne e Melania lo è, se mi chiedesse un vestito perché no?”. Si profilano quindi i due schieramenti, anche nel campo dell’alta moda: business o idealismo? Le squadre si stanno formando.