Melania Trump nella bufera: ecco tutti gli stilisti (prestigiosi) che non la vogliono vestire

Freschissima la polemica di fine anno che ha investito Melania Trump e gli stilisti Dolce&Gabbana. Ma non facciamoci ingannare dalla freschezza della notizia, in realtà è da settimane che la questione “chi vestirà la first lady” spadroneggia nel mondo del gossip e della moda.

Già, perché sono tanti gli stilisti – e si tratta di firme di primo piano nel panorama mondiale – che hanno deciso di non vestire Melania Trump al fine di manifestare il proprio dissenso etico, politico e civile verso le posizioni spesso discutibili del marito e presidente degli Stati Uniti, il magnate Donald Trump.

Ma chi sono gli stilisti che non sono saltati sul carro del vincitore e hanno scelto di prendere a viso aperto le distanze da Melania? A capitanare la lista c’è Tom Ford, che arriva da un anno straordinario, oltre che a confermare il suo ruolo di primo piano nel fashion il suo magnifico “Animali Notturni” ha vinto il Leone d’Argento a Venezia. Sophie Theallet è stata la prima a prendere una posizione pubblica contro l’ipotesi di vestire Melania, a farle eco anche Humberto Leon, stilista per Kenzo. Anche Marc Jacobs ha risposto un secco “no”; insomma pare che siano molti a non condividere il detto “basta che se ne parli”, ma che prediligano il come e chi parla di e per loro.