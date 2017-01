Melania Trump look Inauguration Day: Ralph Lauren e Karl Lagerfeld dicono sì

Dopo tanti no, ecco anche i primi sì.

Se Sophie Theallet, Tom Ford, Marc Jacobs, Derek Lam, e Phillip Lim hanno pubblicamente dichiarato di non voler vedere i loro abiti indosso a Melania Trump, ci sono altri colleghi che invece si sono detti felici di vestire la nuova first lady, tra cui Dolce&Gabbana e Giorgio Armani.

Ancor di più, venerdì prossimo, quando gli occhi di tutto il mondo saranno puntati sulla cerimonia di insediamento del nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump.

L’Inauguration Day del 20 gennaio si aprirà con una performance musicale a Capitol Hill, alla quale seguiranno la cerimonia ufficiale, il giuramento e una parata.

Quasi 37,8 milioni di spettatori hanno guardato l’inaugurazione di Barack Obama nel 2009. Isabel Toledo, la designer del vestito giallo scelto da Michelle Obama, da quel giorno è diventata famosa in tutto il mondo, dopo 25 anni di lavoro non-mainstream.

Chiunque decida di vestire la bella Melania, è certo che si vedrà al centro di una fortissima tempesta mediatica.

Se pare che Donald sceglierà Brioni, secondo indiscrezioni lanciate dall’informatissimo wwd, Ralph Lauren starebbe lavorando a un abito per la consorte, ma al momento la maison di moda non ha ancora rilasciato commenti sull’argomento.

Melania tra l’altro, ha già indossato un look Ralph Lauren per la Election Night.

Anche il nome di Karl Lagerfeld si fa sempre più insistente.

Sembra che Ralph Lauren possa aver realizzato l’abito da giorno, mentre il kaiser (non si sa se in veste di designer di Chanel, Fendi o della sua linea omonima) quello per la sera.

Non più tardi di otto anni fa, sarebbe stato considerato reato per una first lady indossare abiti non americani, in qualsiasi momento, per non parlare durante la cerimonia di inaugurazione, ma ora le cose sono cambiate, vista poi la prevalente posizione anti-Trump della moda americana.