Melania Trump al G7 di Taormina: i suoi look in bilico tra l’istituzionale, il sensuale e il glamour

L’aveva annunciato quando è assurta al ruolo di first lady e ora sta facendo di tutto per mantenere la parola data: Melania Trump intende essere un’icona di stile al pari di Jackie Kennedy. In questa trasferta a Taormina e durante il viaggio in Israele la Trump ha sfoderato un guardaroba in bilico tra l’istituzionale e il glamour. Non sono mancati nella valigia di Melania completi dai toni pastello dal taglio rigoroso che vantano, però, qualche particolare azzardato: spacchi e scolli che valorizzano la sua figura slanciata.

Durante la visita in Vaticano la 44enne ha mostrato di rispettare l’etichetta a dovere, scegliendo un total dress nero con veletta di pizzo, come impongono i dettami tradizionali per le visite papali.

In bianco, con un tubino di lunghezza perfetta ma attillato, la first lady sorride nella splendida cornice di Taormina in compagnia dei militari nostrani.

Ha fatto discutere, infine, il soprabito firmato D&G da 50mila dollari: un trionfo di fioriture per un capo del tutto esclusivo il cui prezzo ha generato parecchie polemiche sul web. I Trump, del resto, o li ami o li odi.